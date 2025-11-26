La Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá se encuentra cada vez más cerca de iniciar, causando en la afición mexicana una gran expectativa con miras a lo que pueda lograr el Tricolor bajo las órdenes de Javier Aguirre.

Un combinado que, pese a los complicados resultados recientes, ha sumado como "refuerzos" a 12 atletas de distintas disciplinas, quienes acompañarán al equipo nacional en esta aventura mundialista.

La lista, encabezada por Isaac del Toro, Yareli Acevedo, Uziel Muñoz y Paola Longoria, presenta a los más destacados deportistas, quienes sin dudarlo mostraron su respaldo al equipo mexicano, deseándole éxito en el Mundial.

El anuncio fue hecho por Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), durante los Victory Prize México 2025, recalcando el compromiso por hacer un gran torneo el año siguiente.

¿Qué dijo Mikel Arriola, presidente de Federación Mexicana de Futbol?

"El 12 ideal de atletas de diferentes disciplinas que se sumarán para apoyar a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026. Todos representan un gran orgullo nacional. Gracias por construir un México que se une y apoya en cada partido, vamos todos juntos", mencionó el directivo.

Así posaron con la playera de la Selección Mexicana los '12 refuerzos' del Tricolor rumbo a la Copa del Mundo 2026. FOTO: Leobardo Vázquez | EL UNIVERSAL

Con la nueva indumentaria del Tricolor, cada uno de los atletas presumió su respaldo al equipo, que buscará hacer historia en la cancha.

Los 12 atletas que se suman para apoyan a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo: