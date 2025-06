Javier Aguirre reveló que hubo quien rechazó su llamado para vestir la camiseta del Tri en esta Copa Oro 2025. Hecho que hizo que el Vasco dijera que no iba a esperar a nadie, y que incluso borraría a esos perfiles de cara a la Copa del Mundo de 2026.

De inmediato comenzaron los rumores sobre quiénes pudieron haber sido estos futbolistas, porque el entrenador mexicano no quizo señarlos puntualmente. Pero si enfatizó que mostraron indiferencia al nuevo plan del combinado nacional.

Los seleccionados festejan con el Cachorro Montes luego de que le diera el triunfo a México ante Surinam en Copa Oro. Foto: Imago7

¿A quién vetó Javier Aguirre de la Selección Mexicana?

Según información de Fox Sports, uno de los posibles jugadores que no quisieron reportar con México para el torneo internacional sería Luis Romo, actual mediocampista de las Chivas.

“Yo me enteré que Romo también es uno a los que le han marcado ‘la cruz’ en esta selección nacional, al futbolista que ahora es de Guadalajara”, reportaron en Fox. Y es que, de acuerdo con esos mismos reportes, al Vasco Aguirre no le convenció el rendimiento de Romo durante la Nations League de Concacaf.

Además, varios reportes indican que Luka Romero, de Cruz Azul, y Richard Ledezma, nuevo refuerzo de Chivas, serían los otros dos jugadores que habrían declinado la convocatoria al Tri.

Richard Ledezma, a falta de un anuncio oficial, se convertirá en el primer refuerzo de las Chivas. Foto: Especial

Ante esta situación, el técnico con pasado en España, les cerró la puerta de la Selección a jugadores con este tipo de actitudes, en una rueda de prensa tras el juego ante Surinam.

“Llevaba 15 años fuera de la selección y yo notaba que algunos jugadores venían incómodos, como sufriendo ‘uuf otra vez en la selección, otra vez la crítica, otra vez la exigencia’, eso es la selección”, dijo.

“He hablado con dos, hasta tres jugadores por teléfono para invitarlos y he notado que no... ‘no en ese momento, que tal y cual’, gracias, no podemos esperarte. A la selección hay que venir sí o sí y con ganas, no a fuerzas”, sentenció Aguirre.

Javier Aguirre en rueda de prensa con la Selección Mexicana Foto: Imago7

