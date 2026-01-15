La cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA revivió uno de los momentos más espectaculares del futbol mexicano en los últimos años.

Este jueves, a través de la plataforma X, compartió el video del inolvidable gol de tiro libre que Luis Chávez marcó ante Arabia Saudita en el Estadio Lusail, durante el Mundial de Qatar 2022.

En ese entonces, vistiendo la camiseta del Pachuca, Chávez ejecutó un disparo magistral con su zurda, lleno de técnica y potencia, que rompió las redes y selló el 2-0 parcial en la victoria 2-1 del Tri.

¿Qué fue lo que compartió la cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA?

"¡Sublime, Chávez!", escribió la cuenta oficial junto al clip que dejó boquiabiertos a los aficionados y que lo posicionó como candidato al mejor gol del torneo.

Aquel tanto, uno de los pocos highlights positivos para México en la justa, no alcanzó para evitar la eliminación en fase de grupos, la primera en 44 años sin superar esa ronda.

Pese a vencer a Arabia Saudita, el combinado nacional quedó fuera por diferencia de goles ante Polonia.

Hoy, a cinco meses del arranque del Mundial de Futbol de 2026 —que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá—, Chávez enfrenta un reto mayor: su recuperación física.

El mediocampista del Dinamo de Moscú sufrió en junio de 2025 una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha.

Tras una cirugía exitosa en Guadalajara, el jugador inició su rehabilitación y, según reportes recientes, ya realiza trabajos en cancha con su club ruso.

El pronóstico inicial apunta a un posible regreso a la actividad competitiva en corto tiempo, lo que le daría tiempo para mostrar su mejor versión y ser considerado por el técnico Javier Aguirre.

El gol de Qatar 2022 permanece como símbolo de la calidad de Chávez, quien sueña con repetir hazañas en el torneo mundialista, ahora en casa y con la afición mexicana respaldándolo. Su dedicación en la recuperación será clave para que el Tri cuente con uno de sus volantes más talentosos en la cita.