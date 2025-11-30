Guillermo Ochoa, arquero mexicano que sueña con vivir su sexta Copa del Mundo de la FIFA, vivió este domingo un juego de pesadilla en Chipre, al ver a su equipo dejar ir una ventaja de (0-2) para terminar con un empate (2-2).

El juego, que era una gran oportunidad para escalar posiciones para el AEL Limassol FC, terminó en problemas para el exjugador del América, quien fue señalado por abrir la puerta para la reacción del Apollon.

Todo ocurrió en el segundo tiempo, específicamente al minuto 60, cuando Apollon cobró un tiro de esquina que terminó en las redes del mexicano, quien poco pudo hacer para evitar el gol olímpico.

Ochoa, quien reclamó un contacto, no salió por el balón y vio a los rivales descontar gracias a Gaetan Weissbeck, quien no dudó en celebrar la polémica acción, que pronto llegó a las redes sociales.

Luego de la falla de Guillermo Ochoa, los usuarios de plataformas digitales se lanzaron contra el jugador de la Selección Mexicana, en especial por no salir a cortar el balón, algo que lo ha perseguido durante toda su carrera. "¿Y lo quieren de titular en el Mundial?", escribió uno de los usuarios en las redes.

¿OBSTRUYERON A GUILLERMO OCHOA?🧐



Cayó el primero del Apollon después de un gol olímpico que no pudo sacar el mexicano🤯 pic.twitter.com/UeqxvFdt5A — Claro Sports (@ClaroSports) November 30, 2025

Con 40 años de edad, Guillermo Ochoa busca seguir en el radar de Javier Aguirre, quien no lo ha llamado en los últimos juegos del equipo azteca, generando en gran parte de la afición la duda sobre su presencia en la justa.