Faltan menos de cinco meses y siete partidos para que la Selección Mexicana debute en el Mundial 2026 contra Sudáfrica; el 11 inicial aún se desconoce, pero Javier Aguirre cada día fortalece más el armado de su lista final.

Mañana, el Tricolor enfrenta a Bolivia, en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz y el Vasco tendrá un casting más para conocer y observar futbolistas que le ayuden a completar una lista final “ya avanzada” o mejor dicho, “en un 80 por ciento”.

“Ayer comentaba con unos colegas de Bolivia, que ponía ya una cantidad del 80 por ciento de la lista Final. Sin temor a equivocarme donde menos problemas tengo es la portería”, comentó Javier en conferencia de prensa.

Lee también Santiago Giménez recibe burlas de argentinos por soñar con ser campeón del mundo con México

La lista que exige FIFA para la Copa del Mundo es de 26 elementos; sin embargo, puede haber futbolistas extras que sirvan como emergentes en caso de que alguno cause baja por lesión.

“Siempre hay un colchón ahí, porque evidentemente puede haber una lesión, un contratiempo como ha pasado. Si el jugador elige no estar es entendible, estaría de acuerdo. Tomamos nuestras precauciones, hemos aprendido de nuestros errores y lo haremos de la manera correcta”, agregó el estratega nacional.

Javier Aguirre y Rafael Márquez con la Selección Mexicana - Foto: Imago7

Por otra parte, aseguró que ya externó al equipo que “difícilmente jugarán los 27 convocados”. Mañana, ante Bolivia, podría haber por lo menos cinco cambios en comparación al duelo frente a Panamá.

“Sería importante verlos a todos, estamos buscando los mejores jugadores para el Mundial. Es difícil que estén todos, para mí es un paso más hacia adelante. Para ser tan jóvenes interesa tengan buen camino recorrido”, concluyó.

Jugadores seguros para el Mundial 2026

Javier Aguirre aseguró desde antes del choque ante Panamá que la lista “ya va muy avanzada” y hoy, enfatizó que ante Portugal y Bélgica, en marzo, ya se verá lo más parecido al equipo que tendrá en la Copa del Mundo.

Algunos nombres que parecen seguros son:

Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Mateo Chávez, Gilberto Mora, Edson Álvarez, Erik Lira, Marcel Ruiz, Roberto Alvarado, Orbelín Pineda, Alexis Vega, Raúl Jiménez, Santiago Giménez.

Jugadores de la Selección Mexicana escuchan el Himno Nacional antes del partido ante Ecuador rumbo al Mundial de 2026. FOTO: Imago7

Lee también Fox Sports se refuerza con un exseleccionado mexicano para su panel de expertos