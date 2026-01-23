La Selección Mexicana de Javier Aguirre por fin ganó, aunque sin convencer todavía con la manera de jugar. Un triunfo agónico de visita ente Panamá (1-0), producto de un autogol de Richard Peralta al minuto 93.

Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, la afición del Tri tiene más dudas que certezas, en un torneo del que se espera un buen papel por el hecho de jugarlo en casa.

México anota en el último momento ante Panamá, durante partido amistoso rumbo al Mundial de 2026 - Foto: Imago7

Y como era de esperarse, los seguidores del equipo nacional mostraron su descontento a través de las redes sociales. Lo peculiar, fue que hubo un puntual señalado: Germán Berterame.

El centrodelantero del Rayados de Monterrey tuvo que abandonar el terreno de juego en el segundo tiempo, tras haber disputado 67 minutos.

En X (antes Twitter), el exatacante del Atlético San Luis recibió una fuerte lluvia de críticas por parte de diferentes aficionados.

“Mejor te digo los que no deben estar: Ángel Malagón, Jorge Sánchez, Charly Rodríguez y Germán Berterame”, publicó @tavoccodee.

“Jugadores vienen, jugadores van y ni sienten cariño por el equipo que juegan, a la primera se largan y sin agradecer todo lo que les dio el CFM a ellos y a sus familias, ahí está el Germán Berterame, mal agradecido pura conveniencia de ser Naturalizado Mexicano”, mencionó @DianaCa94101580.

“Ya deja de hablar de Berterame, wey ¿no entiendes? Ese argentino no irá al mundial”, señaló @BlueCFM_.

Germán Berterame celebra su gol en el estadio Akron. FOTO: IMAGO7

