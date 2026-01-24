Santiago Giménez actualmente se recupera de una operación en el tobillo derecho, producto de una lesión que arrastraba desde finales de 2025. Por lo tanto, su presencia en la Copa del Mundo de 2026 es toda una incógnita.

Aunque el técnico del Tri, Javier Aguirre, ya le ha dicho al atacante del Milán que cuenta con él para el torneo, falta saber cómo llegará luego de meses de no ver actividad en el terreno de juego.

Santiago Giménez recomendó a Javier Aguirre el once inicial de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de 2026 / FOTOS: Imago7

Sin embargo, la ilusión de Santi de asistir al Mundial sigue intacta. Incluso, en los últimos días trascendió la entrevista que realizó con ESPN, donde reveló sus aspiraciones en la Copa Mundial, lo que provocó las burlas del público argentino.

¿Qué pasó con Santiago Giménez?

Al parecer, los aficionados albicelestes aún no olvidan el hecho de que el canterano de Cruz Azul se haya decantado por defender los colores del Tri, en vez de ponerse la camiseta de Argentina.

En la entrevista, Santiago declaró: "Haremos historia. Como dije antes, soy un gran soñador y quiero ser campeón del mundo con México".

Dicha declaración fue retomada por el Diario Olé, uno de los medios más importantes de Argentina, y en la sección de comentarios los usuarios se burlaron de Santiago Giménez.

"No hay duda que esto es admirable, ni mis hijos que duermen hasta el mediodía tienen el sueño tan grande como este jugador...", comentó un usuario; "Este viene a reemplazar al Chavo", comentó otro con 718 'likes'.

"No cabe dudas que en México están los mejores comediantes del mundo", agregó un usuario antes que otro comente "luego despertó y se quedó en octavos", recordando la "maldición" del Tri y sus eliminaciones en esa instancia mundialista.

