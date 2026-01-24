Julián Quiñones sigue dando motivos para estar en la Selección Mexicana. Su doblete del pasado jueves con el Al-Qadsiah lo tiene a un gol del liderato de goleo que posee por ahora Cristiano Ronaldo con 16 tantos.

Sin embargo, esos números parecen ser insuficientes para que el exatacante del América y Atlas en la Liga MX tenga su lugar seguro en el Tricolor de Javier Aguirre; no se ha convertido en un indispensable de su esquema.

En conferencia de prensa, previo al encuentro ante Bolivia, el Vasco habló sobre el momento que vive el delantero naturalizado mexicano y aseguró que nadie “tiene las puertas cerradas”.

“Es difícil hablar de jugadores que no están aquí. Si hablo de Quiñones tengo que hablar de 450 jugadores más, pero haré una excepción…. Julián es un grandísimo muchacho, un jugador espectacular, en México hizo cosas maravillosas, con nosotros nos ha ayudado, es un jugador que tiene registros que no encuentras fácilmente”, declaró Javier.

Julián Quiñones fue convocado para le Fecha FIFA de octubre. FOTO: Imago7

“Está haciendo goles y nadie tiene las puertas cerradas. Siendo mexicano y teniendo continuidad en su equipo, es un jugador que es elegible”, agregó el Vasco quien además adelantó que, por ahora, tiene tres centros delanteros seguros para la próxima Copa del Mundo 2026.

¿Qué pasó con Marcelo Flores y su elección de jugar para Canadá?

La novela que se hizo cuando Marcelo Flores decidió jugar para México y posteriormente cuando se iba a dar su debut, parece que fue en balde. Ahora, el joven futbolista de los Tigres eligió representar a Canadá, una de las tres nacionalidades que posee.

Javier Aguirre, técnico del cuadro nacional, habló previo al choque ante Bolivia sobre la elección del joven atacante.

“Creo que hoy en día, el futbol, la migración del ser humano, soy hijo de migrantes, te permite eso. El tema de Marcelo Flores… lo trajimos en su día, hablamos con él y el muchacho tomó su decisión, me parece válida, cero rencores, busca su espacio, yo haría lo mismo, buscaría mi lugar”, aseveró el Vasco.

“Lo aplaudo son decisiones personales que hay que respetar, el año pasado no tuvo tanta continuidad, lo trajimos, hablamos y él decidió jugar con Canadá, vamos a ver en qué termina esta historia, es un buen muchacho. No se lo robaron”, concluyó el estratega mexicano.

Marcelo Flores dejará a la Selección Mexicana para empezar a defender a Canadá. Foto: Especial

