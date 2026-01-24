El Tricolor enfrenta un panorama complicado. Las lesiones han golpeado a varios elementos, y obligan a Javier Aguirre a monitorear las rehabilitaciones.

El caso más mediático es el de Santiago Giménez. Desde octubre no juega por una lesión en el tobillo que lo llevó al quirófano a finales de diciembre. Estaría de regreso entre marzo y abril.

Alexis Vega fue sometido a una artroscopia para limpieza articular en la rodilla derecha. La baja se estima en cuatro a seis semanas; estaría disponible en febrero.

Alexis Vega se perderá los siguientes juegos de la Selección Mexicana y peligraría su llamado al Mundial 2026 / FOTO: Imago7

Luis Chávez sufrió una rotura de ligamento cruzado durante la Copa Oro. Su recuperación, proyectada en nueve meses, apunta a un regreso en marzo de 2026.

La defensa también sufre. Jesús Orozco Chiquete padeció una luxación en el tobillo derecho. La cirugía reveló daños en ligamentos y tendones, con un tiempo de baja de cinco a seis meses.

Rodrigo Huescas se lesionó el ligamento cruzado de la rodilla derecha en octubre. Sería un milagro que llegue al Mundial.

César Huerta fue operado por una lesión en la pelvis desde noviembre y se espera su retorno en febrero. Finalmente, Gilberto Mora causó baja por molestias en la pelvis —en duda si es pubalgia o fatiga muscular—.

Luis Chávez y César Huerta. FOTOS: Imago7

