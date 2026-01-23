El cuadro que dirige Javier Aguirre dejó más dudas que certezas en el último partido amistoso ante Panamá, donde ganaron por la mínima al minuto 93 gracias a un autogol de Richard Peralta.

Ahora, el domingo 25 de enero la Selección Mexicana tendrá un segundo partido para reivindicarse con la afición ante su similar de Bolivia, en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

Selección Mexicana ante Panamá Foto: Imago7

Lee también Selección Nacional: Jugadores que Javier Aguirre debutó en el duelo ante Panamá

Debido a que el Tri jugará el Mundial de 2026 en casa, todas las acciones del Vasco estarán juzgadas con lupa, ya que la exigencia de hacer un buen papel está más presente que nunca.

Por lo que de seguir con malos resultados o malos funcionamientos, puede que el torneo internacional sea una catástrofe por segunda edición consecutiva.

Por esto, Aguirre deberá encontrar la manera de hacer funcionar de manera óptima a la selección, y enderezar el camino para cuando arranque la Copa Mundial, en junio. Este partido contra Bolivia es el primer paso.

¿Cuándo y dónde ver el partido de la Selección Mexicana?

El compromiso entre México y Bolivia está pactado para jugarse el domingo 25 de enero, a las 13:30 horas (Horario del Centro de México). Y se podrá disfrutar a través de las señales de Canal 5, Canal 7, y mediante la plataforma de streaming ViX.

Berterame contra Panamá Foto: Imago7

Lee también Selección Mexicana muy cerca de enfrentar a Brasil como preparación para la Copa del Mundo 2026