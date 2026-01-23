La Selección Mexicana sigue afinando su calendario de preparación para el Mundial 2026 y, en ese contexto, está muy cerca de cerrar un amistoso de primer nivel ante Brasil, una de las selecciones más históricas y competitivas del mundo.

Las pláticas entre ambas federaciones avanzan rápido, y el duelo podría concretarse el 30 de mayo en Los Ángeles, apenas unos días antes del debut del Tri en la Copa del Mundo.

Este posible enfrentamiento no sería cualquier amistoso, sino que representaría una prueba de fuego para México antes de su primer partido mundialista contra Sudáfrica, el 11 de junio en el Estadio Banorte.

Futbolistas de la Selección Mexicana en el estadio Rommel Fernández, durante partido amistoso entre Panamá y México - Foto: Imago7

Lee también Germán Berterame es víctima de críticas luego de su partido ante Panamá: "No siente cariño por el equipo"

En la negociación se espera que Brasil llegue con su plantel de figuras europeas como Vinícius Jr., Rodrygo, Raphinha y Marquinhos, e incluso con la posibilidad de que Neymar se sume al compromiso bajo la dirección de Carlo Ancelotti como técnico.

México, que ya tiene confirmados amistosos ante selecciones como Islandia, Portugal y Bélgica en su preparación, apunta con este posible choque ante los pentacampeones del mundo a medir fuerzas reales contra un rival de élite.

La elección de Los Ángeles como sede no es casualidad. Además de contar con la infraestructura necesaria para un evento de esta magnitud, la ciudad tiene una enorme presencia de aficionados mexicanos, lo que garantiza un ambiente casi de local incluso fuera de México.

Si el amistoso se confirma, será uno de los compromisos más importantes del Tri en su preparación rumbo al Mundial 2026, permitiendo a Javier Aguirre ajustar su planteamiento, probar variantes y dar minutos clave a jugadores que están en la pelea por una plaza definitiva en la Copa del Mundo.

Conoce cuándo se disputarán los juegos del Repechaje de Europa del Mundial 2026 / FOTO: ESPECIAL

Lee también Javier Aguirre asegura que el partido ante Panamá fue un ensayo útil para el Mundial 2026