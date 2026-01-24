Mientras se acerca el , FOX Sports México continúa con la reconfiguración sus mesas de análisis para ofrecer voces con experiencia real dentro del futbol mexicano.

La televisora confirmó la incorporación de Joaquín del Olmo, exfutbolista con amplio recorrido como jugador, entrenador y directivo, quien se suma como nuevo analista experto en programas de la casa.

Del Olmo, originario de Tampico, Tamaulipas, debutó en 1989 con el Tampico Madero y pasó por clubes como Veracruz, América y Necaxa antes de dar el salto al Vitesse Arnhem en Holanda. Su carrera lo llevó también a Tigres, Puebla, Jaguares de Chiapas y Pumas, donde cerró su etapa como futbolista tras participar en el histórico bicampeonato universitario de 2004.

En la Selección Mexicana, Del Olmo fue internacional entre 1993 y 1996, participó en el Mundial de Estados Unidos 1994, conquistó la Copa Oro 1993 y disputó torneos como la Copa América y la Copa Confederaciones.

Su incorporación se da en un momento clave para FOX Sports, que también le dio la bienvenida recientemente a Paul Aguilar, otro exmundialista tricolor con trayectoria en América, para reforzar las mesas de debate con figuras que conocen el futbol mexicano desde dentro.

Paul Aguilar aceptó que tiene el deseo de volver al América como entrenador / FOTO: Imago7
