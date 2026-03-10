A menos de 100 días del partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica en el estadio Banorte, los anfitriones tienen bajas que causan preocupación en Javier Aguirre.

Sin embargo, no todo es tan malo, pues aunque aún faltan muchos jugadores por recuperar, algunos otros ya podrían ser considerados por el Vasco para esta fecha FIFA, cuando enfrenten a sus similares de Portugal y Bélgica.

Javier Aguirre escucha el Himno Nacional, previo al partido entre México e Islandia. FOTO: Imago7

El caso más reciente es el de Santiago Giménez, que este 10 de abril regresó a los entrenamientos con el AC Milán, luego de pasar por el quirófano a finales de 2025 por una contusión en tobillo derecho.

Aunque es poco probable que 'Santi' sea llamado por el Tri, sin duda es una buena noticia que pueda ir tomando ritmo de cara a la Copa del Mundo.

Look who's back in group training 🤩 pic.twitter.com/gfmnaBiRD3 — AC Milan (@acmilan) March 10, 2026

Alexis Vega es otro futbolista que regresó, no solo a entrenar, sino a las canchas, pues en la Jornada 10 del Clausura 2026, en la victoria 3-1 de Toluca sobre Juárez, ingresó al minuto 80 para así jugar su primer partido del año.

El '10' del Tri es una pieza clave en el sistema de Aguirre, por lo que su regreso significa mucho para el conjunto nacional.

Alexis Vega volvió a jugar con Toluca Foto: Imago7

¿Qué jugadores de México siguen lesionados?

Dentro de los futbolistas que siguen en proceso de recuperación, se encuentran:

Edson Álvarez: operación de tobillo

Luis Chávez: rotura de ligamentos

Rodrigo Huescas: rotura de ligamentos

Gilberto Mora: pubalgia

César 'Chino' Huerta: pubalgia