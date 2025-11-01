El futbol mexicano vive un cambio de era. Los nombres que hoy encabezan el listado de los jugadores más valiosos ya no son los mismos de hace unos años. Las nuevas figuras, muchas de ellas con experiencia en Europa, ya marcan una transición en la Selección Mexicana y en el mercado internacional.

De acuerdo con los datos más recientes del portal especializado Transfermarkt, Santiago Giménez se mantiene como el futbolista mexicano más caro del momento, con una valoración de 25 millones de euros, seguido muy de cerca por Edson Álvarez, figura del West Ham, con 24 millones.

El listado no se acaba ahí. Defensas, volantes y delanteros completan una lista que muestra equilibrio en las posiciones. Este es el top 10 de jugadores mexicanos más valiosos en la actualidad, según Transfermarkt:

1. Santiago Giménez (Feyenoord) – 25 millones de euros

2. Edson Álvarez (West Ham) – 24 millones de euros

3. Johan Vásquez (Genoa) – 14 millones de euros

4. Julián Quiñones (América) – 12 millones de euros

5. Hirving Lozano (San Diego FC) – 10 millones de euros

6. Alexis Vega (Toluca) – 10 millones de euros

7. Julian Araujo (Bourthmouth Inglaterra) – 10 millones de euros

8. Erik Lira (Cruz Azul) – 8.5 millones de euros

9. Luis Chávez (Moscú) – 8 millones de euros

10. Luis Malagón (América) – 8 millones de euros

Llama la atención la ausencia de Raúl Jiménez, que pese a su edad, se mantiene como una de las figuras principales de la selección mexicana para el Mundial de 2026. Aunque claro, la explicación de su valor de mercado (5 millones) se debe a sus 34 años.

