Ramón Ramírez fue un mediocampista zurdo muy talentoso, conocido por su gran calidad técnica, visión de juego, precisión en pases y tiros libres, y su versatilidad.

Dentro del terreno de juego se desempeño como mediocampista ofensivo, por banda o incluso como lateral izquierdo, posiciones en las que destacó tanto en Selección tanto en clubes como Santos Laguna, donde debutó en 1990 y destacó como promesa; Chivas, donde es muy recordado y ganó títulos como en 1997, América y otros.

Con la Selección Mexicana acumuló alrededor de 119-121 partidos internacionales entre 1991 y 2000, anotando 14-16 goles y participó en dos Copas del Mundo:

Estados Unidos 1994: Jugó 4 partidos (México llegó a octavos de final, eliminado por Bulgaria en penales).

Francia 1998: Jugó 3 partidos (nuevamente octavos de final, eliminado por Alemania).

¿Cuál fue la mayor aportación de Ramón Ramírez con la Selección Mexicana?

Su aportación más importante en los Mundiales fue en Francia 1998, donde tuvo un rol más ofensivo (su posición natural de club) y dio una asistencia clave a Cuauhtémoc Blanco en el empate 2-2 contra Bélgica en la fase de grupos.

Esa asistencia ayudó a México a avanzar del grupo (México empató con Bélgica y Holanda, y venció a Corea del Sur).

En general, su contribución al Tri en Mundiales fue consistente en el mediocampo: aportó equilibrio, recuperación y salida de balón en una época donde México buscaba consolidarse en octavos (sin llegar más lejos por entonces).

Aunque no marcó goles en Mundiales, su calidad técnica y versatilidad lo convirtieron en pilar de esas generaciones, junto a figuras como Luis Hernández o Claudio Suárez.

Tras su retiro en 2007, Ramón Ramírez ha tendió poco protagonismo en el entorno del balompié, aún cuando se mantiene en actividades relacionadas con el deporte.

¿Qué fue de Ramón Ramírez tras su retiro de las canchas?

En una entrevista reciente con el podcast de Fernando Quirarte, Ramón explicó cual es su actualidad y lo que hizo tras su retiro.

"Del retiro para acá estuve trabajando en proyectos personales de mercadotecnia, en la parte profesional me involucré en un proyecto de futbol siete, que se llama Futcenter, estamos asociados un par de buenos amigos, tenemos complejos en algunas partes de la República Mexicana" , dijo Ramírez sobre su intención de promover el futbol varonil y femenil.

"La idea de estas escuelas están encaminadas a enseñarles valores (a niños y jóvenes) de hacerlos buenos en el deporte, pero mejores como personas", dijo.

Actualmente, Ramón Ramírez radica en Guadalajara, donde vive con su esposa con la que se unió hace dos años, y con ello puede estar al tanto de sus canchas y de las actividades de las Leyendas del Guadalajara, donde participa en algunos partidos de exhibición.