La Selección Mexicana y Javier Aguirre han revelado la lista de convocados para el compromiso amistoso frente a Islandia, del próximo 25 de febrero, en Querétaro.

El combinado nacional continúa con su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 y en esta ocasión se medirá al equipo europeo en el estadio Corregidora, casa de los Gallos Blancos.

Este partido, al igual que los choques contra las Selecciones de Panamá y Bolivia, será únicamente con elementos de la Liga MX y servirá para que el Vasco termine de armar su lista final rumbo al Mundial.

Los 22 convocados por Javier Aguirre

Porteros

Luis Ángel Malagón

Raúl Rangel

Carlos Acevedo

Defensas

Richard Ledezma

Jesús Garza

Víctor Guzmán

Israel Reyes

Everardo López

Jesús Gallardo

Diego Campillo

Medios

Erick Sánchez

Erik Lira

Carlos Rodríguez

Denzell García

Marcel Ruiz

Brian Gutiérrez

Alexis Gutiérrez

Delanteros