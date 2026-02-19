La Selección Mexicana y Javier Aguirre han revelado la lista de convocados para el compromiso amistoso frente a Islandia, del próximo 25 de febrero, en Querétaro.

El combinado nacional continúa con su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 y en esta ocasión se medirá al equipo europeo en el estadio Corregidora, casa de los Gallos Blancos.

Este partido, al igual que los choques contra las Selecciones de Panamá y Bolivia, será únicamente con elementos de la Liga MX y servirá para que el Vasco termine de armar su lista final rumbo al Mundial.

Los 22 convocados por Javier Aguirre

Porteros

  • Luis Ángel Malagón
  • Raúl Rangel
  • Carlos Acevedo

Defensas

  • Richard Ledezma
  • Jesús Garza
  • Víctor Guzmán
  • Israel Reyes
  • Everardo López
  • Jesús Gallardo
  • Diego Campillo

Medios

  • Erick Sánchez
  • Erik Lira
  • Carlos Rodríguez
  • Denzell García
  • Marcel Ruiz
  • Brian Gutiérrez
  • Alexis Gutiérrez

Delanteros

  • Armando González
  • Efraín Álvarez
  • Roberto Alvarado
  • Guillermo Martínez

