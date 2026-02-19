La Selección Mexicana y Javier Aguirre han revelado la lista de convocados para el compromiso amistoso frente a Islandia, del próximo 25 de febrero, en Querétaro.
El combinado nacional continúa con su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 y en esta ocasión se medirá al equipo europeo en el estadio Corregidora, casa de los Gallos Blancos.
Este partido, al igual que los choques contra las Selecciones de Panamá y Bolivia, será únicamente con elementos de la Liga MX y servirá para que el Vasco termine de armar su lista final rumbo al Mundial.
Los 22 convocados por Javier Aguirre
Porteros
- Luis Ángel Malagón
- Raúl Rangel
- Carlos Acevedo
Defensas
- Richard Ledezma
- Jesús Garza
- Víctor Guzmán
- Israel Reyes
- Everardo López
- Jesús Gallardo
- Diego Campillo
Medios
- Erick Sánchez
- Erik Lira
- Carlos Rodríguez
- Denzell García
- Marcel Ruiz
- Brian Gutiérrez
- Alexis Gutiérrez
Delanteros
- Armando González
- Efraín Álvarez
- Roberto Alvarado
- Guillermo Martínez