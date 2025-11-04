Sin duda alguna, el nombre de Víctor Manuel Vucetich está marcado en la historia del futbol mexicano, gracias a los títulos que cosechó en su carrera como director técnico.

El Rey Midas conquistó 15 trofeos a lo largo de los 37 años que dirigió, donde se encargó de 14 equipos, todos de nuestro balompié nacional.

En 2025, el exitoso entrenador tomó la decisión de poner fin a tu trayectoria. El último club al que comandó fue el Mazatán FC.

Luego de tres meses de su salida de los Cañoneros, el cuarto máximo ganador en la historia de la Primera División le dio una entrevista a David Faitelson para TUDN, donde habló sobre diferentes temas.

Víctor Manuel Vucetich platicó sobre su etapa como director técnico, sobre la impresionante cantidad de partidos que dirigió y el número de títulos que ganó.

De igual forma, aclaró que, en realidad, no puso fin a su etapa como entrenador y que únicamente se malinterpretaron sus palabras.

“Había comentado que lo que vienen para el día de mañana es el retiro, como una cuestión lógica. Automáticamente, se interpreta que ya me estoy retirando. Es corto el periodo que me queda técnico, pero puedo continuar por la experiencia que ha adquirido a través de los años”, sentenció.

En el programa de Televisa, Faitelson Sin Censura, fue cuestionado por el polémico periodista deportivo acerca de diferentes puntos.

¿Qué dijo Víctor Manuel Vucetich sobre su etapa en Selección Mexicana?

Entre las preguntas, David Faitelson le preguntó directamente que cuál había sido “la peor decepción” que había vivido a lo largo de su carrera.

El originario de Tamaulipas no dudó en responder y, de inmediato, soltó sus palabras.

“Yo podría decir la Selección, por las formas y cómo se piensa dentro de una Selección”, manifestó Víctor Manuel Vucetich.

Cabe recordar que, en 2013, el Rey Midas fue el elegido para tomar las riendas de la Selección Mexicana en sustitución de Luis Fernando Tena.

Sin embargo, su proceso duró únicamente un mes y sólo pudo dirigir dos partidos, que fueron del Hexagonal Final de la Concacaf, rumbo a la Copa del Mundo de Brasil 2014; ganó el primero, que fue ante Panamá, y el segundo lo perdió con Costa Rica.