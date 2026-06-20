La Selección de Japón disputará este sábado en Monterrey el partido número mil en la historia de las Copas del Mundo, un duelo clave en sus aspiraciones dentro del torneo ante Túnez, en el que buscará sumar sus primeros tres puntos en la justa.

Más allá de lo futbolístico, el conjunto asiático y su afición, que ha comenzado a llegar a la Sultana del Norte en las últimas horas, ya han dado una muestra de los valores que los caracterizan, incluso antes del silbatazo inicial.

De acuerdo con información del gobierno local, los seguidores japoneses solicitaron 10 mil bolsas de basura con la intención de organizar, al finalizar el encuentro, una limpieza masiva tanto en las gradas como en las inmediaciones del estadio.

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La petición no solo fue aceptada, sino duplicada por las autoridades, que pondrán a disposición 20 mil bolsas y trabajarán en conjunto con los aficionados para dejar el inmueble en perfectas condiciones.

Este comportamiento fue explicado previamente por el entrenador Hajime Moriyasu, quien destacó que se trata de una práctica profundamente arraigada en la cultura japonesa.

"Forma parte de nuestra cultura y nos enorgullece. Los japoneses sabemos que debemos hacerlo. Creemos en no tirar basura, y todos nos organizamos para limpiar. Otras naciones pueden tener diferentes puntos de vista, pero nosotros creemos en trabajar juntos y apoyarnos unos a otros. Es algo que hacemos en Japón. Hay gente que piensa que lo que hacen nuestros aficionados está mal porque quita trabajo, pero es la forma en la que hemos crecido", señaló en zona mixta.