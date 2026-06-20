La selección de Países Bajos goleó este sábado por 5-1 a la de Suecia, en un encuentro por la segunda jornada del grupo F del Mundial en el que los neerlandeses Brian Brobbey y Cody Gakpo fueron protagonistas con sendos dobletes.

Brobbey, delantero del Sunderland inglés, anotó en los minutos 5 y 17, mientras que Gakpo, del Liverpool, lo hizo en el 47 y el 54.

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Suecia descontó en el 59 por intermedio de Anthony Elanga.

El quinto de los neerlandeses fue de Crysencio Summerville en el 89.

Con esto, el equipo neerlandés se coloca en la cima de su grupo y pone la mira en los 16avos de final.