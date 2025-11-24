Una de las gratas sorpresas de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026 fue la clasificación de Haití, que disputará su segunda Copa Mundial, la primera desde 1974. 'Los Granaderos' vencieron 2-0 a Nicaragua para sellar su boleto al torneo de naciones más importante del mundo y todo un país se ilusiona con su participación en México, Estados Unidos y Canadá.

Sobre todo porque en los últimos días, trascendió que la estrella del América, el francés Allan Saint-Maximin, podría jugar el Mundial como jugador de Haití; sin embargo, este lunes el propio futbolista rechazó la posibilidad.

"Quisiera felicitar al pueblo haitiano y a la selección nacional por esta histórica clasificación. Este es un momento importante y estoy sinceramente feliz por Haití", escribió en primera instancia Saint-Maximin en X, antes Twitter.

"Veo que algunas personas han establecido contactos, probablemente porque soy de Guadalupe y la Guayana Francesa. Pero, para que quede claro, no hay planes ni proyectos relacionados con la selección nacional de Haití", agregó, haciendo oficial su rechazo a la posibilidad de jugar el Mundial con ellos.

Finalmente, a modo de respeto por los jugadores que sí lograron la clasificación, escribió: "mi más sentido respeto a los jugadores haitianos que se ganaron su lugar en este Mundial. Lucharon duro por esta clasificación, y es importante no asociarlos con rumores. Mucha suerte para ellos en el Mundial".

