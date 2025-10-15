Argentina, que ostenta el mayor número de títulos en el Mundial Sub20, volverá a una final del torneo tras casi dos décadas alejada del gran partido.

Los argentinos cosecharon el miércoles una victoria por la cuenta mínima ante Colombia en Santiago y se medirán en la última instancia a Marruecos, que disputará su primera final tras superar en los penales a Francia.

La selección comandada por Diego Placente espera repetir el domingo la hazaña conseguida en 2007, cuando la Albiceleste juvenil sumó su sexta y hasta ahora última corona de la categoría en Canadá.

“Fue un partido muy difícil. Desnivelamos por individualidades, el primer tiempo nos costó un montón”, analizó Placente. “Creo que fuimos justos ganadores”.

En un duelo muy reñido en el Estadio Nacional de Santiago, Colombia - que intentaba ser finalista por primera vez - salió a la cancha más agresiva, con un vasto abanico de acciones colectivas y también individuales y liderada por Joel Canchimbo, quien fue de menos a más en este Mundial.

Pero el número 20 tuvo que abandonarla aún en la primera mitad tras una dura entrada de tres defensores argentinos. Tras ser atendido, el atacante dejó el campo en camilla y Colombia perdió a su mejor hombre, relevado por Jhon Rentería.

Pese a las poderosas ofensivas en un duelo con mínimas diferencias, no hubo alteraciones en el marcador hasta bien entrado el tiempo complementario, cuando Mateo Silvetti protagonizó una gran acción en la que arrancó de contraataque, regateó la zaga y envió la pelota a las redes para romper la igualdad a los 72 minutos.

El extremo tuvo otras tres grandes oportunidades de anotar para la Albiceleste, mientras que el seleccionado colombiano acarició el gol con Rentería, Joel Romero y Juan Arizala.

Hubo nuevas actuaciones estelares de los porteros Jordan García de Colombia y Santino Barbi de Argentina. Ambos se han erigido como verdaderos escudos de sus respectivos elencos y evitaron mayores cambios en el marcador, destacándose como dos de las figuras en Santiago.

En los instantes finales del encuentro, una dura falta de Renteria provocó su expulsión por doble amonestación y Colombia jugó los últimos 10 minutos con un hombre menos en el césped. Así, resultó imposible rescatar un empate ante una Argentina que se ha mostrado consistente con una racha de seis victorias en seis partidos disputados en lo que va de Mundial.

Sobre la disputa por el tercer lugar, el sábado ante Francia, Torres aseguró que buscará igualar la campaña de 2003 y volver al podio mundialista.