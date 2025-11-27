Claudia Sheinbaum analiza acudir al sorteo de la Copa del Mundo 2026 en Washington

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo el jueves que evalúa la posibilidad de viajar a Washington el 5 de diciembre para presenciar el sorteo de la Copa Mundial 2026.

Durante su conferencia matutina Sheinbaum indicó que está a la espera que se confirme la asistencia al evento del presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y agregó que “dependiendo de ello asistiría al sorteo”.

Al ser interrogada sobre sí aprovecharía la visita a Washington para tener un primer encuentro en persona con Trump, la mandataria señaló que no había nada concreto.

¿Qué fue lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre su posible asistencia al sorteo y una reunión con Donald Trump?

“Ya veríamos si es el caso de la posibilidad de una reunión, también de acuerdo con la agenda del presidente Trump”.

Carney confirmó la víspera su viaje a Washington para presenciar el sorteo del Mundial que se efectuará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

El Mundial se disputará el próximo verano boreal en 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá.