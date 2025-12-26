La Selección Mexicana comparte el Grupo A del Mundial 2026 con Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje europeo entre Dinamarca, Irlanda, República Checa y Macedonia del Norte.

Por esta razón, el Tricolor de Javier Aguirre y los aficionados mexicanos deben seguir de cerca todo el desempeño de los sudafricanos, especialmente en la Copa Africana de Naciones 2025 que se disputa en Marruecos.

En su debut en el torneo, el equipo dirigido por Hugo Broos venció 2-1 a Angola en un partido disputado y con más sufrimiento del esperado.

Los Bafana Bafana se adelantaron, pero Angola igualó antes del descanso; sin embargo, un gol tardío de Lyle Foster les dio los tres puntos en Marrakech.

Para su segundo encuentro, Sudáfrica enfrentará a un rival mucho más exigente: Egipto, los siete veces campeones de África.

Los Faraones también iniciaron con victoria por 2-1 ante Zimbabue, gracias a un gol en el tiempo añadido de Mohamed Salah, por lo que ambos equipos llegan con tres puntos y se disputarán el liderazgo del Grupo B en un duelo clave este viernes.

Horario y canales para ver EN VIVO HOY el partido de Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, en la Copa Africana