La Copa del Mundo de 2026 se encuentra cada vez más cerca y, con ella, crece la emoción entre los aficionados de todo el planeta.

En México, uno de los tres países anfitriones del torneo, la expectativa es aún mayor, pues el país no solo tendrá partidos oficiales, sino que también será uno de los puntos de partida del FIFA World Cup Trophy Tour, la gira internacional que acerca el trofeo original a los seguidores antes del arranque del campeonato.

El recorrido por territorio mexicano comenzará el 26 de febrero de 2026, cuando el trofeo llegue a la Ciudad de México para después viajar por al menos nueve a diez ciudades, entre ellas Guadalajara, Monterrey, León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Puebla, Mérida y nuevamente la capital en junio, con exhibiciones especiales, espacios para fotografías y actividades para el público.

Esta gira forma parte de una ruta continental que también incluye a Estados Unidos y Canadá, y que suma un total de 38 paradas en Norteamérica antes del torneo.

¿Cómo puedo conocer el trofeo de la FIFA en México?

Para ver la Copa del Mundo en México durante el Trophy Tour 2026, primero debes registrarte en la plataforma oficial del evento y participar en un sorteo instantáneo que determina si ganas un código de acceso. En caso de resultar ganador, podrás canjear tu código por un boleto gratuito que incluye fecha y horario específicos para ingresar a la exhibición.

Durante la visita, los aficionados tendrán la oportunidad de observar el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA, tomarse fotografías y participar en distintas actividades interactivas que acompañan esta gira histórica previa al Mundial.