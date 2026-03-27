La Selección Mexicana se encuentra a un paso de conocer a su último rival para la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de 2026.

El combinado de Javier Aguirre permanece atento a la Final del Playoff D de la UEFA, donde Dinamarca y República Checa disputarán el boleto restante rumbo al torneo.

Ambas selecciones lograron su clasificación tras superar sus respectivas eliminatorias con argumentos distintos.

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Dinamarca firmó una actuación sólida frente a Macedonia del Norte, con un dominio claro que se reflejó en el marcador. A pesar de una primera mitad sin anotaciones, el equipo mostró insistencia ofensiva y encontró recompensa en la parte complementaria, donde resolvió el encuentro con autoridad.

En contraste, República Checa protagonizó un duelo lleno de tensión ante Irlanda. El equipo enfrentó una desventaja complicada, pero logró reaccionar en el tramo final del partido para igualar el marcador. La eliminatoria se extendió hasta la tanda de penales, instancia en la que los checos aseguraron su lugar en la Final.

¿Cuándo y dónde ver el partido del que saldrá el último rival de México en la Copa del Mundo?

El partido decisivo entre Dinamarca y República Checa se jugará el próximo martes 31 de marzo a las 12:45 horas, tiempo del centro de México.

El escenario será el Generali Arena, ubicado en Praga, donde se definirá al último clasificado europeo para la justa mundialista.

El ganador de este enfrentamiento se integrará de inmediato al grupo de México, lo que añade un elemento de expectativa en el entorno del Tricolor.

El cuerpo técnico y los aficionados mexicanos seguirán de cerca este duelo, ya que el resultado tendrá impacto directo en la planificación del equipo del Vasco.

La transmisión del encuentro se espera a través de Sky Sports, cadena que ha dado seguimiento a los partidos del repechaje europeo.