La primera gran prueba del año para la Selección Mexicana será este sábado frente a Portugal en el remodelado Estadio Azteca, recinto que no visita el Tricolor desde noviembre de 2023.

El equipo nacional, ya con sus futbolistas "europeos", quiere mantener el invicto en este año, en lo que será un gran ensayo rumbo a la próxima Copa del Mundo 2026. Buen reto para los de Javier Aguirre.

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Las dudas de los aficionados se centran principalmente en la portería y en el mediocampo con la presencia del naturalizado Álvaro Fidalgo, si será o no titular en su primera convocatoria como futbolista mexicano.

Y desde luego, en saber quién será el meta titular entre Guillermo Ochoa y Raúl 'Tala' Rangel. El arquero del AEL Limassol recibió su primer llamado desde la pasada Copa Oro 2025, en la que no sumó ningún minuto.

La posible alineación de México contra Portugal

El Tala Rangel ha sido el titular de la Selección Mexicana en los tres partidos que ha diputado en lo que va de este 2026.

Asimismo, parece que los centrales Johan Vásquez y César Montes, así como el delantero Raúl Jiménez son tres con su lugar seguro en la Copa del Mundo como titulares.