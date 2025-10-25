La Selección Mexicana ha tenido que echar mano de jugadores naturalizados, un tema que genera mucha polémica entre los aficionados, debido a que consideran que hay calidad de sobra y no hay necesitada de contemplarlos.

Otro punto que señalan es el hecho de que hay futbolistas con doble nacionalidad y es a ellos a quienes se les debería de dar la oportunidad en el Tri. El caso más sonado recientemente es el de Alejandro Zendejas, que ante la falta de oportunidades decidió jugar para Estados Unidos.

¿Por qué reventaron a Diego Luna?

Diego Luna, jugador del Real Salt Lake de la MLS, ha tenido actuaciones destacadas esta temporada, lo que generó interés no sólo de clubes para ficharlo, sino también de la Selección Nacional para una posible convocatoria, debido a que es de ascendencia mexicana.

No obstante, la invitación no llegó y Estados Unidos aprovechó para llamarlo. En la pasada Copa Oro fue el más destacado del equipo de Mauricio Pochettino, pero poco pudo hacer para evitar la derrota y que justamente México fuera campeón.

Y pese a que ya no es elegible con el combinado verde, recién se destapó una polémica con el mediocampista de 22 años, debido a que dio la explicación de por qué decidió jugar con las Barras y las Estrellas y no con el Tricolor.

Los aficionados han reventado a Diego Luna por su decisión de no jugar con México. Foto: Especial

“Mis padres son de Michoacán, México, pero nací en California. Crecí con raíces mexicanas, aunque he vivido toda mi vida en Estados Unidos, fue fácil elegir jugar por este país, porque me ha dado todas las oportunidades.

“Eso no significa que me avergüence de ser mexicano. Simplemente, tuve que tomar una decisión”, comentó el futbolista que busca un lugar con Estados Unidos para el Mundial 2026.

La afición mexicana, fuera de entender su decisión, enfureció y comenzó a reventarlo en redes sociales, debido a que consideran que está tratando de tapar sus raíces. Además, criticaron su aspecto, señalando que a kilómetros de notaría que nació en suelo tricolor aunque se decolore el cabello.