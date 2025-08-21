El mercado de fichajes de verano está próximo a cerrar y en los últimos días de han anunciado traspasos importantes. Uno de ellos involucra al capitán de la Selección Mexicana, quien dejará la Premier League de Inglaterra para incursionar en el futbol de Turquía.

Edson Álvarez ya habría llegado a un acuerdo inicial para los ‘Canarios amarillos’ para integrarse al equipo turco que es dirigido por José Mourinho. Para muchos, es un retroceso en la carrera del Machín que podría poner en riesgo su convocatoria al Mundial de 2026.

¿Edson Álvarez dejará la Premier League?

Desde el final de la temporada pasada trascendió que Edson Álvarez no era del agrado del entrenador inglés Graham Potter, quien habría pedido a la directiva del West Ham buscarle acomodo.

De cara al cierre de fichajes de verano que es la próxima semana, se habló de muchos clubes interesados en el mediocampista mexicano, pero no se había concretado nada de manera formal.

Se habló de Inglaterra, Italia y Alemania, pero todo parece apuntar a que ninguno de esos países será el destino del Machín. El club que lleva la delantera hasta el momento es el Fenberbahce turco, que jugará competencias europeas la próxima temporada.

Álvarez se pondrá bajo las órdenes del entrenador luso José Mourinho, que desea reforzar su equipo para lograr el título de la Superliga de Turquía, ya que la temporada pasada quedaron en segundo lugar, detrás del Galatasaray.

Tras su paso por el Ajas y West Ham, Edson Álvarez ahora jugará en una Liga que no es de las principales de Europa. En caso de derrotar al Benfica en el Playoff de la UEFA accederán a Champions League, de lo contrario se deberán de conformar con la Europa League.

Para muchos aficionados este es un retroceso en la carrera del canterano del América, debido a que pintaba para cosas grandes en el Viejo Continente, pero ahora deberá conformarse con Turquía.

De no lograr protagonismo en el equipo de Mou, podría poner en peligro su convocatoria o su puesto de titular en la Selección Mexicana, que el próximo año competirá en el Mundial 2026.