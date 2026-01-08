La selección francesa de futbol efectuará una gira por Estados Unidos en marzo, dos meses y medio antes del inicio del Mundial, en la que se enfrentará en sendos amistosos a Brasil y a Colombia.

El combinado dirigido por Didier Deschamps jugará primero contra Brasil el 26 de marzo en el Gillette Stadium de Boston y después, el 29 del mismo mes, se medirá a Colombia en el Northwest Stadium de Washington.

Según informó el citado comunicado, las entradas de preventa saldrán el lunes 12 de enero, mientras que un día después se pondrán a disposición del público en general.

¿Cuál es el historial de la selección de Francia ante Brasil y Colombia?

Será la decimoséptima vez que Francia se enfrente a Brasil en toda su historia.

Con anterioridad, ambas selecciones se vieron las caras en once amistosos, en cuatro Mundiales (semifinales de Suecia 1958, cuartos de México 1986, final de Francia 1998 y cuartos de Alemania 2006) y en una Copa Federaciones (en 2001 y en semifinales). El saldo total fue de seis victorias para Francia, siete para Brasil y tres empates.

Contra Colombia, Francia jugó cuatro partidos: tres amistosos y una Copa Confederaciones en Francia. El saldo para el cuadro europeo es muy favorable con tres victorias y una sola derrota.