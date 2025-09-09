Este martes se disputan los últimos partidos de la Eliminatoria de Conmebol. La realidad es que se juega poco, debido a que los seis boletos directos al Mundial 2026 ya están repartidos.

Los encuentros que se robaban los reflectores son los de Venezuela y Bolivia, debido a que de entre ellos saldrá la selección que dispute el Repechaje contra un combinado de otra confederación el año próximo.

Lee también Álvaro Morales hizo enfurecer a directivos de ESPN y no le van a renovar su contrato

¿Quién es el nuevo ‘10’ de Argentina?

Debido a que la selección de Argentina se clasificó con mucha antelación, Lionel Messi se dio el lujo de solicitar permiso para no hacer el viaje a Ecuador para el último choque de la clasificación de Conmebol.

El capitán de la Albiceleste optó por regresar a Miami y ponerse bajo las órdenes de Javier Mascherano, debido a que desea estar con su equipo y buscare ascender en la clasificación general.

Al no estar La Pulga con su combinado nacional, más de uno se comenzó a cuestionar quién usaría el mítico dorsal ‘10’. En el pasado cuando Leo se ausentó fue Thiago Almada el elegido.

Sin embargo, de cara al choque ante los ecuatorianos sorprendió a muchos que Scaloni le dio esa responsabilidad al jugador argentino del momento: Franco Mastantuono.

Franco Mastantuono fue elegido para usar el dorsal '10' de Argentina. Foto: Especial

El canterano de River Plate y actual jugador del Real Madrid recibió la ‘10’ de la Albiceleste y la noticia se volvió viral en redes sociales, debido a que muchos hinchas lo colocan como el sucesor de Messi en la selección.

Mastantuono se quedó en la banca y no salió de inicio, como sí lo hizo ante Venezuela en el Estadio Monumental, partido que significó el último de Messi jugando una eliminatoria con Argentina en casa.

Hasta el medio tiempo, con un hombre menos por la expulsión de Nicolás Otamendi, Franco no había podido estrenarse como ‘10’ de la selección de Argentina. Los de Lionel Scaloni estaban cayendo 1-0 de visita.