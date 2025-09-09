El próximo año se llevará a cabo el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, que por primera vez en la historia contará con 48 selecciones buscando el anhelado trofeo de la FIFA.

El hecho de que haya tantos equipos generó mucha controversia, pero al mismo tiempo significó una oportunidad única para combinados que nunca han participado en una Copa del Mundo. Venezuela es una de esas naciones que está muy cerca de apuntarse en el campeonato.

¿Qué necesita Venezuela para clasificar?

Venezuela es la única selección de Conmebol que no sabe lo que es participar en un Mundial. El próximo año podría ser el debut de la Vinotinto, que tiene el futuro en sus manos para acceder a dicha competencia.

Gracias a que FIFA aumentó el número de invitados a la Copa del Mundo a 48, la confederación sudamericana recibió seis boletos directos y uno más a la Repesca que se llevará a cabo ante un equipo de otra área.

Venezuela desde el año pasado ha manifestado momentos agradables de futbol. En la Copa América fue una de las sorpresas y se quedó cerca de las Semifinales, luego de caer en penaltis ante Canadá.

En la eliminatoria de Conmebol siempre han estado peleando por los boletos, aunque en la recta final se vinieron abajo, quedándose sin posibilidades de que entraran de manera directa.

Salomón Rondón es la esperanza de los venezolanos. Foto: @CONMEBOL

No obstante, actualmente ocupan el séptimo peldaño de la clasificación con 18 puntos y tienen todo para estar en el Repechaje. Cierran este día en casa ante Colombia, que ya está en el Mundial.

Una victoria de la Vinotinto los confirma con el medio boleto, sin importar lo que haga Bolivia, que tiene una unidad menos y también concluirá su participación en casa, frente a Brasil de Carlo Ancelotti.

Incluso si llegaran a empatar contra los cafeteros y los bolivianos hicieran lo propio contra el Scratch du Oro, por la diferencia de goles se mantendrían en la pelea por llegar al Mundial con el juego de promoción que se llevaría a cabo el próximo año.

La combinación de una derrota de los venezolanos y una sorpresiva victoria de Bolivia ante Brasil, le daría el medio boleto de Repesca automáticamente a la verde, que desde Estados Unidos 1994 no están en una Copa del Mundo.