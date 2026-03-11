La Copa de Campeones de la Concacaf continuó este miércoles con varios encuentros de los octavos de final. Uno de los duelos que más llamó la atención por la presencia de Lionel Messi fue el enfrentamiento entre Inter Miami y Nashville Soccer Club.

El partido de ida terminó con un empate (0-0) y contó con la participación de Germán Berterame, una de las opciones que México contempla para integrar la lista final rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El exjugador de Rayados, quien recientemente recibió un reconocimiento por su desempeño en la MLS, se volvió tendencia después de no lograr concretar una gran oportunidad frente al arco abierto.

Berterame, considerado un hombre de confianza para Javier Aguirre en sus últimas convocatorias, desaprovechó el rechazo del guardameta tras un disparo de Lionel Messi y, con la portería vacía, envió el balón por un costado al minuto 56.

El fallo provocó un suspiro colectivo en la grada y la molestia de algunos aficionados mexicanos, quienes señalaron que este tipo de errores pone en duda su calidad para representar al país en un torneo de FIFA.

