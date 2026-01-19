El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó este lunes "las escenas inaceptables" durante la final de la Copa de África, señalando a algunos jugadores y a parte del cuerpo técnico de Senegal que abandonaron el campo durante varios minutos al final del partido contra Marruecos.

Senegal ganó la final de la Copa de África ante Marruecos tras la prórroga (1-0) en un partido que cayó en el más absoluto caos en Rabat.

Un penalti señalado a favor del país anfitrión al final del tiempo reglamentario, justo después de un gol anulado a Senegal, provocó que parte del equipo senegalés abandonara el terreno de juego.

Después de un gol anulado injustamente y de pitar un penalti a Marruecos que no era, el entrenador de Senegal quiso retirar a sus jugadores del campo.



Sadio Mané se negó. "Tenemos que jugar como hombres", dijo. Senegal volvió y ganó la final.



¿Qué dijo Infantino sobre lo que pasó en la Final de la Copa Africana?

"Condenamos firmemente el comportamiento de algunos jugadores senegaleses y de los miembros del cuerpo técnico. Es inaceptable abandonar el terreno de juego de esta manera", declaró Infantino en un comunicado enviado a la AFP.

"Es inadmisible abandonar el campo de esta manera, y la violencia no puede ser tolerada en nuestro deporte; es sencillamente inaceptable. Debemos respetar siempre las decisiones tomadas por los árbitros, dentro y fuera del terreno de juego", continuó el presidente de la FIFA, presente en la final.

Las tensiones se trasladaron a las gradas, donde los aficionados de los Leones de la Teranga intentaron invadir el campo durante cerca de 15 minutos, incluso cuando Brahim Díaz se disponía a lanzar su penalti, finalmente fallado, y fueron contenidos con dificultad en una pelea con los auxiliares de seguridad, apoyados por las fuerzas del orden

"Los equipos deben jugar respetando las reglas de juego porque cualquier otro comportamiento pone en peligro la esencia misma del fútbol", añadió Infantino. "Las escenas deplorables de las que hemos sido testigos hoy deben ser condenadas y no deben volver a repetirse".

El presidente de la FIFA solicitó a "los órganos disciplinarios competentes de la CAF (Confederación Africana de Fútbol) a tomar "las medidas apropiadas".

Senegal se corona en Marruecos Foto: AP

