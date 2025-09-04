Para Andrés Lillini, dejarle el peso de la Selección Mexicana a Gilberto Mora sería una irresponsabilidad porque, pese a su crecimiento, no hay que perder de vista que todavía tiene diecisiete años. Por lo que el director deportivo de las Selecciones Menores trabaja continuamente para que el futbolista mantenga los pies sobre la tierra.

“Sería una locura decirle que va a ser el próximo salvador del futbol mexicano a un chico de diecisiete años. [...] Lo tratamos como un chico de diecisiete años y no cargándolo de más, ni diciéndole que por ser Gilberto Mora ahora tiene que ganar los partidos solo", aseveró Lillini para los micrófonos de ESPN.

"Es una falsedad y después, una irresponsabilidad darle esa carga a un niño que, si bien es bueno —que entiende el juego y el futbol como alguien no propio de su edad, porque lo entiende como un jugador grande— no deja de tener 17 años", continuó el directivo.

Por otra parte, Lillini aclaró que Gilberto Mora no fue convocado para los partidos amistosos que la Selección Mexicana jugará contra Japón y Corea del Sur porque, en su lugar, disputará el Mundial Sub-20. Situación que bien le ayudará a seguir construyendo experiencia.

"Esto claro que fue consensuado con Javier Aguirre y su cuerpo técnico porque Gilberto al entrar a la órbita y jugar con la mayor, ya las decisiones pasan a ser de la selección mayor y la decisión fue que jugar el Mundial Sub-20 con tres años menos y con los rivales que vamos a enfrentar le va a hacer muy bien a la etapa de desarrollo", concluyó Lillini.

La Selección Mexicana Sub-20 verá acción —en el Mundial de la categoría—hasta finales de septiembre.

