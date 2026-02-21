Para este torneo Clausura 2026, el certamen que precede al Mundial de 2026, la Liguilla será “diferente”. Los equipos de la Liga MX que clasifiquen a la Fiesta Grande no podrán contar con sus respectivos seleccionados mexicanos.

Sin duda, el Guadalajara será de los más afectados para el cierre de torneo. Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, reveló que contempla a tres o cuatro elementos rojiblancos.

En entrevista con el ‘Burro’ Van Rankin, el Vasco aceptó que podría llamar por lo menos a tres o cuatro futbolistas del Rebaño “por el momento que viven. Anímicamente me ayuda mucho el momento que viva el jugador”.

Chivas en festejo de gol y Javier Aguirre con la Selección Mexicana - Fotos: Imago7

El timonel del Tricolor aseveró que habló con Amaury Vergara, propietario de las Chivas y le agradeció el apoyo previo a la Copa del Mundo.

“Además, el resto puede meter más extranjeros en lugar de los mexicanos que les voy a quitar… Me dijo ‘ningún problema’. La verdad que Amaury y la institución se han comportado de maravilla”, agregó.

Todos los dueños de los equipos de la Liga MX apoyaron la idea de jugar la Liguilla sin seleccionados nacionales, pero hizo hincapié en que el Guadalajara resultaría uno de los más afectados.

“Tan me apoyan que habrá Liguilla sin seleccionados. Se lo dije a Amaury, ‘estoy consciente que los más afectados van a ser ustedes”, concluyó el técnico de la Selección Mexicana.