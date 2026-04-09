La cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo de 2026 tendrá una parada especial en México. La selección de España, con figuras como Lamine Yamal, Pedri y Unai Simón, disputará su último ensayo frente a Perú en el histórico Estadio Cuauhtémoc.

El próximo 8 de junio, el recinto que alguna vez vio brillar a Diego Armando Maradona, Michel Platini y Pelé será escenario de un partido que trasciende lo amistoso: la prueba definitiva para un conjunto ibérico que se perfila como candidato a levantar el trofeo de la FIFA.

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La presentación oficial del encuentro reunió a representantes de ambas federaciones, quienes destacaron la relevancia de disputar un partido de esta magnitud en territorio mexicano. Tanto España como Perú hablaron de lo especial que será pisar el césped del Estadio Cuauhtémoc, un escenario cargado de historia mundialista.

"Puebla estará dentro del Mundial, va a tener dos partidos extraordinarios que van a coincidir con la presencia de la Selección de España. El juego será el último previo al debut en la Copa del Mundo de 2026. Haremos que, junto con Perú, la ciudad y los fanáticos mexicanos puedan disfrutar de un gran espectáculo", mencionó Rafael Louzán, presidente de la Real Federación

"PUEBLA ESTARÁ DENTRO DEL MUNDIAL" 🏆⚽🇪🇸



Rafael Louzán Abal, presidente de la Real Federación Española de Futbol habla sobre el juego entre España y Perú en el Estadio Cuauhtémoc pic.twitter.com/DO3KOYDwkb — De10Sports (@De10Sports) April 9, 2026

El dirigente español, quien compartió que el combinado de Luis de la Fuente estará en México un día antes del partido, habló sobre las condiciones del césped del Estadio Cuauhtémoc, que ha recibido críticas en los meses previos.

"La cancha está espectacular, sabemos que antes que nosotros juega México aquí, así que será mucho mejor. Hay una empresa española detrás revisando todo. Un buen campo también es muy importante para un gran espectáculo", sentenció.