“Francia nos tiene que tener miedo, ya los hemos eliminado antes”, declaró Lamine Yamal luego de que se confirmara que España se enfrentaría a Les Bleus en las semifinales de la Copa del Mundo de Norteamérica.

Las palabras de la perla del futbol español causaron revuelo de inmediato y, antes del partido que definirá al primer finalista del Mundial, volvió a ser cuestionada.

“No se ha mal interpretado [mi declaración]; al final, me preguntaron que, si me daba miedo Francia y, obviamente, dije que no… somos los campeones de Europa y no dos da miedo ningún partido”, sentenció.

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El futbolista del Barcelona reconoció que quiere “disfrutar” este importante compromiso y se enfoca en lo que sucederá sobre el terreno de juego y no fuera de él.

“No hay que hablar mucho antes de estos partidos, todos sabemos lo que tenemos que hacer. [Estoy] muy tranquilo, tengo muchas de que sea mañana y será un partido muy bonito para el espectador, es uno que todo el mundo quería que pasara en el Mundial, será un partido en el que los dos equipos tendrán momentos, estarán atacando los dos y será muy igualado”, señaló.

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Respecto a las posibilidades de España de bordar la segunda estrella en su escudo, Lamine Yamal compartió que, al interior del grupo, tiene ilusión porque este sea su torneo.

“Estoy orgulloso de lo que hemos conseguido, [pero] este el partido más importante que voy a jugar. Me gusta llegar a este momento, estamos muy ilusionados todos, es difícil como todos los títulos en selecciones, pero sí nos vemos todos como campeones del mundo, como en 2010”, manifestó.

A pesar de que solamente ha podido anotar en una ocasión, el talentoso jugador se siente tranquilo porque considera que ha dado su máximo esfuerzo en cada partido que ha disputado con La Roja en al Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

“No me preocupan los goles, pero creo que siempre es especial marcar en partidos así y, obviamente, aceptó el reto, para eso he venido y mañana será un partido muy especial. No me preocupa no llevar cinco goles, son cosas del juego, estamos ganando, me centro en eso, es lo único importante y ojalá que mañana marque otro gol. Presión no, sólo doy lo que yo tengo, siempre al máximo y al servicio del equipo, cuando lo das todo, no sientes presión”, afirmó Lamine Yamal, previo a la final contra Francia en el estadio Dallas.