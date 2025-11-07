El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y las expectativas de los aficionados crecen día con día. No sólo la fanaticada está emocionada, también los involucrados en el torneo de la FIFA, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien desea que ese trofeo se quede en su país.

La realidad es que ese anhelo de momento luce bastante complicado, debido a que el cuadro de las Barras y las Estrellas pasa por un momento complicado, donde ni Mauricio Pochettino ha enderezado el rumbo del combinado a meses de que se inaugure la Copa del Mundo.

¿Donald Trump levantará el trofeo FIFA?

Estados Unidos tiene bajo control en lo que a ellos respecta en la organización del Mundial 2026. Todos sus estadios son de alta tecnología y prácticamente se han enfocado únicamente en temas de logística, ya que no tuvieron que construir nada nuevo para el torneo.

No obstante, hay muchas dudas alrededor del equipo norteamericano, ya que en sus últimos partidos de preparación los resultados no han sido los esperados y hay poca fe en Mauricio Pochettino, entrenador argentino que comandará al equipo en la Copa del Mundo.

No obstante, pese al ambiente complicado en el que le ha tocado trabajar, el exentrenador del PSG y Tottenham, lo toma con calma e incluso ya se engalló a menos de un año de la inauguración.

Pochettino aseguró que no tiene duda de que su escuadra llegará a la Final del Mundial 2026, lo que no sólo significará la primera estrella para Estados Unidos, sino que además Donald Trump podrá levantar al título máximo de la FIFA.

“En caso de ganar el Mundial le daré el trofeo y él (Donald Trump) podrá levantarlo”, comentó el estratega argentino.

Cabe destacar que el mandatario estadounidense ya tuvo la oportunidad de tener la Copa del Mundo en sus manos, debido a que recibió en la oficina oval a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien llevó el anhelado trofeo.