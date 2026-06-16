En unos días, Lionel Messi cumplirá 39 años, pero en el debut de la selección de Argentina en el Mundial 2026 -su sexta Copa del Mundo- el capitán albiceleste brilló como si fuera su primera vez en el torneo de naciones más importante. Un hat-trick suyo selló la primera victoria de los campeones vigentes sobre Argelia (3-0) en el primer partido del grupo J.

En Kansas City, el ocho veces ganador del Balón de Oro disputó su partido número 200 con la camiseta de Argentina y además -hasta que debute Cristiano Ronaldo- se convirtió en el primer futbolista en jugar seis Mundiales.

Su sueño de consagrarse campeón lo logró hace cuatro años, pero dejó claro que buscará defender la corona y de paso, convertirse en el máximo goleador de la Copa del Mundo. Con su exhibición ante Argelia llegó a 16 anotaciones, superó al ‘Fenómeno’ Ronaldo Nazário e igualó la cifra del alemán Miroslav Klose. La próxima jornada contra Austria, ese récord podría ser solamente suyo.

Al minuto 9 del primer tiempo, el astro argentino avisó que le iba a hacer pasar una noche de terror a los Zorros del Desierto, pero su “primera anotación” del partido fue anulada por fuera de lugar. Unos minutos más tarde, llegó su revancha. Argelia cometió el error de darle tiempo y espacio y con un tiro de larga distancia -y la colaboración de un frágil Luca Zidane- anotó el primero a su nombre.

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Argentina y Argelia en la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AP

El conjunto africano estuvo cerca de empatar el juego, pero el VAR anuló la igualdad por offside. A partir de ahí, los dirigidos por Vladimir Petković se convirtieron en espectadores del show de Lionel.

En el segundo tiempo, Zidane (60’) volvió a equivocarse y tras dejar servido el balón en el centro del área con un rebote, Messi empujó su segundo gol al fondo de la red. El hat-trick tuvo el sello de la casa. El 10 argentino anotó el gol que tantas veces firmó y por algún motivo, sigue siendo igual de efectivo. Recibió el pase de Nicolás González por costado izquierdo y con un enganche hacia el centro, soltó un disparo raso imposible de atajar para el hijo de la leyenda francesa.

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