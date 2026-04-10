Al cerrarse hoy la convocatoria para participar por el boleto 0001 de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para la inauguración de la Copa del Mundo 2026 en el Ciudad de México, ya fueron seleccionadas mil jóvenes que pasaron a la segunda fase del concurso.

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó el talento de las jóvenes que participaron con un video haciendo dominadas y exponiendo sus motivos para ganarse su boleto.

En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal expuso algunos videos de quienes mostraron su talento deportivo y por qué deberían ganar el boleto para la inauguración del Mundial.

Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de prensa matutina. FOTO: EFE

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Informó la titular del Ejecutivo federal que la jefa de Gobiernon de la Ciudad de México, Clara Brugada, también regaló su boleto para la inauguración el próximo 11 de junio.

Rommel Pacheco, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), indicó que “fueron miles” de niñas y jóvenes de todo el país las que participaron por el boleto de Sheinbaum, pero tras varios filtros mil fueron seleccionadas.

La Presidenta destacó el Mundial Social y el turismo en México para quienes visiten el país por el torneo internacional.

Aprovechar el Mundial para que sea una herramienta de paz y vinculo con las comunidades, dijo Claudia Sheinbaum al destacar que el futbol también sea formador de talento mexicano.