Cada vez falta menos para el arranque de la y así mismo, empiezan a quedar menos boletos disponibles para los países que aún no aseguraron su participación.

Cabe recordar que esta será la primera vez que una Copa del Mundo se juegue con 48 selecciones, de las cuales ya hay 18 clasificadas, contando a México, Estados Unidos y Canadá, dueños de su boleto por ser organizadores. Sin embargo, hay dos que ya tienen su boleto al repechaje que se jugará en marzo.

¿CUÁNTOS CUPOS TIENE CADA CONFEDERACIÓN?

Para esta Copa del Mundo, la FIFA repartió los boletos disponibles por región de la siguiente manera:

  • Conmebol (Sudamérica): 6 plazas directas y 1 de repechaje
  • UEFA (Europa): 16 plazas directas
  • Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe): 6 plazas directas y 2 de repechaje
  • AFC (Asia): 8 plazas directas y 1 de repechaje
  • CAF (África): 9 plazas directas y 1 de repechaje
  • OFC (Oceanía): 1 plaza directa y 1 de repechaje

En Europa, las eliminatorias terminan el 31 de marzo de 2026. Mientras, en CONCACAF, AFC y CAF, serán hasta noviembre de este año.

