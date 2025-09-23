El Mundial 2026 ya se percibe en el ambiente. Son muy pocos los detalles que faltan por revelarse para que esté todo listo de cara al 11 de junio del año próximo, fecha en la que se escucharás el silbatazo inicial en el Estadio Azteca.

Una de las grandes incógnitas, de las que los tres países organizadores (México, Estados Unidos y Canadá) han sido muy herméticos es en el tema de la mascota. Recién FIFA lanzó un video en redes sociales donde muestran pistas de cómo serán.

¿Serán tres mascotas para el Mundial 2026?

El Mundial 2026 será el primero en la historia que se lleve a cabo en tres países. Otra de las innovaciones es que se llevará a cabo con 48 selecciones, lo que garantiza más partidos en el campeonato.

A menos de un año de que se realice la inauguración de la Copa del Mundo, mediante un promocional en redes sociales la FIFA dio un adelanto de lo que serán las tres mascotas de certamen.

Juanito (1970) y Pique (1986) fueron las mascotas de México en los dos Mundiales que ha organizado. Foto: Especial

“Las cosas buenas vienen de a tres”, se lee en el promocional que muestra un vestidor animado con tres asientos y tres playeras colgadas, que hacen alusión a México, Estados Unidos y Canadá.

“Mascotas próximamente”, es el escueto mensaje que aparece al final, por lo que de momento se desconoce la fecha exacta para que los emblemas mundialistas vean la luz.

Cabe destacar que México será el único con tres mascotas. El primero de ellos fue Juanito en el Mundial de 1970; para 1986 los aficionados conocieron a Pique; por su parte, en Estados Unidos 1994 apareció Striker. Canadá debutará como sede de una Copa del Mundo.