La FIFA planea dar al VAR el poder de revisar los saques de esquina y las segundas tarjetas amarillas en la próxima Copa del Mundo en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, según publica el diario británico "The Times".

Esta iniciativa sería a modo de prueba, con la intención de que el arbitraje en el Mundial sea lo más preciso posible y no se cometan errores en jugadas clave que puedan interferir en el resultado de los partidos.

De este modo, el videoarbitraje podrá revisar los saques de esquina, en caso de que se hayan equivocado los colegiados del campo, y las segundas tarjetas amarillas, para que no deriven en expulsiones incorrectas.

Este tipo de prácticas son habituales en torneos FIFA, que ya utilizó varios eventos en 2017 para probar el VAR antes de que fuera aprobado de forma oficial por la International Football Association Board (IFAB), la institución que rige las normas del juego.

Árbitra dirigiendo un partido del balompié mexicano - Foto: Imago7

La International Football Association Board (IFAB) ya anunció a finales del pasado mes de octubre que propondrá que el VAR pueda intervenir ante una segunda tarjeta amarilla mostrada incorrectamente.

En una reunión virtual de los Comités Asesores Técnicos y de Fútbol (FAP-TAP), la IFAB debatió varios asuntos, y uno de ellos fue en relación con el protocolo del árbitro asistente de vídeo (VAR).

Se trató, por tanto, entre otras cosas, que los árbitros de vídeo deberían tener la posibilidad de intervenir cuando se haya mostrado una segunda tarjeta amarilla incorrecta. Esta propuesta se presentará en la reunión anual de la IFAB, que se celebrará el 20 de enero de 2026 en Londres.

