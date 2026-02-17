Cada día falta menos para el comienzo de la Copa del Mundo de 2026, el torneo más importante de la FIFA, que verá rodar el balón de su edición más grande en la cancha del Estadio Azteca.

En medio de esa previa y de las altas expectativas de los aficionados, se han dado a conocer datos importantes para cada nación participante, que ya conocen la fecha límite para entregar a la organización sus convocatorias finales.

De acuerdo con información de la máxima autoridad del futbol, Javier Aguirre cuenta con un par de meses para presentar una lista preliminar de entre 30 y 35 futbolistas, específicamente el 11 de mayo.

Después de ese momento, y con esa base de elementos, Aguirre deberá realizar un recorte entre los jugadores considerados, hasta dejar únicamente a 26 convocados, quienes estarán oficialmente disponibles para el debut ante Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca.

El 1 de junio será la fecha límite para entregar la lista definitiva, aunque Aguirre prevé hacerlo antes para trabajar el mayor tiempo posible con los futbolistas.