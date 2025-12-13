La pelea por un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo se está jugando en la cancha, también en los despachos y tribunales. podría

La selección de Surinam, que había logrado colarse al Repechaje Intercontinental que se disputará en México, podría quedar fuera del camino mundialista por un conflicto con la justicia de su país y las normas de la FIFA.

Marcelo Flores jugó un partido oficial con la Selección mexicana ante Surinam en 2022. Foto: Imago7

¿Por qué Honduras iría al Mundial?

El problema se originó cuando un tribunal civil en Surinam decidió congelar las cuentas de la Federación Surinamesa de Fútbol por un litigio interno, algo que la propia SVB calificó de 'mala fe' y en contra de los estatutos de la FIFA.

La sanción que recibiría esta selección podría ir desde multas hasta la suspensión en competencias oficiales.

Si la FIFA decide sancionar a Surinam anulando su participación en el repechaje, eso abriría una vacante en la lucha por las últimas plazas disponibles para el Mundial 2026. Y ahí es donde surge Honduras como candidato serio.

Honduras quedó fuera del repechaje en la fase regular de la eliminatoria de la CONCACAF tras una polémica combinación de resultados y un gol decisivo de Surinam que lo dejó fuera.

Reinaldo Rueda rompe en llanto, tras la eliminación de Honduras para el Mundial de 2026- Fotos: Captura de pantalla/EFE

Pero su posición como uno de los mejores segundos lugares lo coloca como principal opción para ocupar el lugar que dejaría Surinam si este es sancionado por la FIFA.

La a decisión aún no se ha oficializado y depende del máximo organismo del futbol, que evaluará el caso de Surinam con base en sus estatutos y precedentes.

En caso de una exclusión, Honduras emergería como el candidato natural a tomar ese lugar en el repechaje que se jugará en marzo de 2026 en Guadalajara y Monterrey.

