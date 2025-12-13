Con el a la vuelta de la esquina, las expectativas crecen día con día, los aficionados se alistan para recibir el mejor futbol del planeta y para apoyar a sus respectivas selecciones.

Es por eso que aquí te presentamos los 10 partidos que pintan para ser espectaculares en la Fase de Grupos de la justa mundialista que por primera vez se jugará en tres países distintos: Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cuáles son los mejores partidos de la Fase de Grupos del Mundial?

  • México vs Sudáfrica / partido inaugural
  • Brasil vs Marruecos
  • Países Bajos vs Japón
  • España vs Cabo Verde / debut de los africanos en un Mundial
  • Inglaterra vs Croacia
  • Alemania vs Costa de Marfil
  • Noruega vs Francia / Haaland vs Mbappé
  • España vs Uruguay
  • México vs Corea del Sur
España en festejo de gol, durante las eliminatorias mundialistas contra Turquía - Foto: EFE

Estos partidos prometen miles de emociones, y además reúnen a muchos de los mejores jugadores del mundo en una misma cancha.

Ahora, con el nuevo formato del torneo, y con 48 selecciones, los famosos 'grupos de la muerte' ahora son más difíciles de presenciar, ya que muchos países harán su debut en el Mundial y llegan como equipos sin experiencia.

En el caso puntal de la Selección Mexicana, se medirá a Sudáfrica en el primer partido de la Copa Mundial, en el Estadio Banorte, posteriormente irá a Guadalajara a medirse a Corea del Sur, y regresa al Coloso de Santa Úrsula para jugar ante la selección que gane el repechaje europeo 4 (probablemente Dinamarca).

Jugadores de la Selección Mexicana posan previo al partido amistoso ante Paraguay. FOTO: Imago7
Jugadores de la Selección Mexicana posan previo al partido amistoso ante Paraguay. FOTO: Imago7

