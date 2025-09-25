Después de que la administración del Estadio Azteca llegara a un acuerdo con la FIFA para que los dueños de palcos y plateas pudieran entrar a los partidos de la Copa del Mundo gratuitamente, surgió una interrogante: ¿qué sucederá con el resto de los estadios mexicanos que también recibirán compromisos en el Mundial de 2026?

Tan solo en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, el modelo de renta y venta de palcos es distinto al del Coloso de Santa Úrsula. De acuerdo a información del portal Mediotiempo, el precio para asistir a los cuatro partidos —que recibirá el Estadio Akron— rondaría en 3.5 millones de pesos. En esta opción, el palco permite la visita de hasta doce personas.

Situación similar al del Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León, donde los propietarios de palcos tendrán la opción de comprar un paquete de cuatro partidos que costaría aproximadamente tres millones de pesos.

Bajo esta línea, personal exclusivo contactaría a los palcohabientes para ofrecerles opciones que les permitan disfrutar de los partidos mundialistas. Y en caso de que decidan no asistir, liberarían los espacios para otras personas interesadas.

¿Y el Estadio Azteca?

Después de que la administración del Estadio Azteca llegara a un acuerdo con la FIFA para que los dueños de palcos y plateas puedan acceder de forma gratuita a los partidos que el recinto recibirá de la Copa del Mundo, Emilio Azcárraga —a través de Grupo Ollamani— pidió a los palcohabientes que realizaran un preregistro para darle continuidad a su proceso de acreditación.

Esto será indispensable para poder asegurar su entrada a los partidos que el Coloso de Santa Úrsula recibirá el próximo año.

