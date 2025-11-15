El dramatismo del Mundial Sub-17 no se queda solo en la cancha. Pues después del triunfo de Francia por 2-0 sobre Colombia en los dieciseisavos de final, se desató una trifulca entre ambos equipos que dejó más que palabras al aire.

En el ámbito del futbol, aunque lo ideal sería decir que no, la realidad es que los ánimos siempre se calientan al máximo, sobre todo cuando debes representar a todo un país. Aunque esta vez la pelea se vio subida de agresividad.

¿Qué pasó entre Francia y Colombia en el Mundial Sub 17?

El partido fue dominado por los galos, quienes marcaron con Antoine Valero en la primera mitad y sellaron su pase con un tanto de Pierre Mounguengue sobre el final.

Pero tras el pitido final, el ambiente se encendió. Según reportes, el pleito comenzó cuando algunos jugadores colombianos recriminaron a Christ Batola (jugador francés) por fingir una caída, al parecer se burló de ellos después, lo que encendió aún más la disputa.

En videos que circularon en redes, se ve cómo varios jugadores se persiguen dentro del campo. Los franceses saltan las vallas publicitarias para alejarse, mientras algunos colombianos corren tras ellos. Incluso familiares y miembros del cuerpo técnico intervienen intentando calmar los ánimos, mientras la tensión escala.

De acuerdo con algunos medios, la pelea fue tan intensa que se registraron puños, insultos y empujones. Desde la grada, también hubo molestias: parte del desconcierto vino porque el video no se transmitió en la señal oficial, lo que dejó una sensación de que los medios ocultaron la magnitud del incidente.

Francia eliminó a Colombia del Mundial Sub-17 y todo terminó en una TANGANA entre futbolistas por cargadas.



Incluso, las corridas casi terminan en la cancha de al lado, donde se estaba jugando ARGENTINA-MÉXICO.



INCREÍBLE. 😳🇨🇴🇫🇷 pic.twitter.com/TeASDGHqKz — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 15, 2025

