Ante el reciente caso de Álvaro Fidalgo y su vinculación con la Selección Mexicana, Adolfo 'Bofo' Bautista no se quedó callado, y decidió expresar su postura sobre los jugadores que se nacionalizan y ocupan lugares en el Tri.

En una entrevista reciente, el exjugador legendario de Chivas criticó con dureza la creciente presencia de este tipo de futbolistas en la Selección Nacional, y argumentó que afecta al talento local y perjudica a las fuerzas básicas.

¿Qué dijo el Bofo Bautista sobre los jugadores naturalizados mexicanos?

Para Adolfo Bautista, el debate no es solo deportivo, también es estructural. “Yo no sé por qué insisten en naturalizar a tanto extranjero; mejor que le den oportunidades a los jóvenes, que se ocupen y preocupen por formar buenas fuerzas básicas, con la Sub-17, la Sub-20… para que en un futuro no estemos batallando como ahora”, aseveró.

“Ya cualquier jugador que viene (es) naturalizado y cuando llegan a selección no dan el ancho, o sea no sirven para nada”, agregó. En su opinión, ninguno de los naturalizados ha “destacado o hecho diferencia” frente a jugadores nacidos en México.

Bofo Bautista fue ampliamente criticado por correr menos que el Conejo Pérez en el Mundial de Sudáfrica 2010. Foto: AFP

La crítica del Bofo llega en un momento delicado, pues la Selección Mexicana de Javier Aguirre suma a jugadores como Germán Berterame, naturalizado, y existe el interés en otros como Álvaro Fidalgo.

Además, el exdelantero, mundialista con México, enfatiza que al invertir en talento nacional y desarrollo de fuerzas básicas se podría evitar depender tanto de naturalizaciones.

