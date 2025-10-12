La selección sub-20 de Marruecos logró una victoria contundente por 1-3 frente a Estados Unidos, asegurando su pase a las semifinales del Mundial juvenil que se disputa en Chile.

El equipo africano espera ahora al ganador del enfrentamiento entre Francia y Noruega.

Este triunfo marca un antes y un después para Marruecos, que iguala su mejor actuación histórica en el torneo, un cuarto puesto alcanzado en 2005.

El encuentro comenzó con un gol de Fouad Zahouani en el minuto 31, dando la ventaja a Marruecos. El tanto llegó tras un centro de Saad El Haddad que Maamma dejó en el área pequeña, permitiendo a Zahouani, jugador del Union Touarga, rematar a quemarropa.

Marruecos venció a Estados Unidos y jugará una semifinal del #U20WC después de 20 años. 🙌🇲🇦 pic.twitter.com/oIKhgExauL — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 13, 2025

Este gol cambió la dinámica del partido, que hasta entonces había sido dominado por la presión alta de Estados Unidos, mientras Marruecos adoptaba un enfoque más conservador.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría con ventaja marroquí, un penalti señalado en el sexto minuto añadido cambió el rumbo. El árbitro peruano Kevin Ortega sancionó un agarrón de Ali Maamar sobre Norris tras un centro de Corcoran.

Cole Campbell convirtió la pena máxima, igualando el marcador 1-1 y dejando el partido abierto para la segunda mitad.

En el segundo tiempo, el juego mantuvo un guion similar, con Estados Unidos controlando la posesión y Marruecos buscando aprovechar los errores del rival. La estrategia africana dio frutos en el minuto 67, cuando un remate de Yassir Zabiri fue desviado por el defensor estadounidense Joshua Wynder, quien terminó marcando en propia meta, devolviendo la ventaja a Marruecos.

¡Marruecos también es semifinalista en el #U20WC! 🇲🇦⏩ — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 12, 2025

El partido se definió en el minuto 87, cuando Marruecos sentenció el encuentro. Ilias Boumassaoudi capitalizó un error de coordinación entre el guardameta Adam Beaudry y el defensor Habroune, asistiendo a Gessime Yassine, quien no dudó en marcar el 1-3 definitivo.

Este gol aseguró la victoria y el pase a semifinales para los marroquís.

Con esta victoria, Marruecos se posiciona como un contendiente serio en el torneo y buscará superar su histórico cuarto puesto de 2005.